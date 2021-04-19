Цепная авария на Ботанике: женщина-водитель попала в больницу

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Серьёзное ДТП случилось сегодня днём. На пересечении улиц Дечебал и Трандафирилор столкнулись 4 автомобиля: Skoda, Mercedes, Toyota и Honda.

В результате удара перевернулся микроавтобус Mercedes. Пострадала 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем Honda. Её доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время полиция устанавливает подробные обстоятельства произошедшего.

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