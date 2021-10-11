Цены растут как на дрожжах: за месяц некоторые овощи подорожали почти на 60%

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В сентябре в аграрной Молдове больше всего подорожали овощи – на 19,6%. Цена на огурцы выросла на 55,4%, помидоры – на 45,3%, капусту – на 26,9%, грибы – на 16,5%, сладкий перец, баклажаны, кабачки – на 8,7%. Такие данные приводит Национальное бюро статистики.

Яйца подорожали на 4%, крупы – на 2,5%, сливочное масло – на 2%, молоко – на 2,5%, творог – на 2,2%. Хлеб стал дороже на 1,6%, свинина – на 3,9%, курятина – на 1,6%, а говядина – на 1,5%.

Сжиженный газ подорожал в сентябре на 8,3%, уголь – на 6,1%, бензин – на 3,1%, дрова – на 2,7%, дизельное топливо – на 2,4%. Мебель и домашняя техника стали дороже на 3,9%, ковры – на 8,5%, одежда – на 1,5%, стройматериалы – на 1,1%.

Кроме того, почти на 9% подорожали стоматологические услуги, а проживание в студенческих общежитиях стало на 8,6% дороже.

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