Цены – ниже себестоимости: на складах в Гагаузии накапливаются запасы зерновых

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На полях Гагаузии завершается уборка первой группы хлебов. Урожай пшеницы, ячменя, гороха и рапса аграрии свозят в амбары. Многие предпочитают хранить его в надежде на то, что цена повысится. Пока же она ниже себестоимости.

Уборка первой группы хлебов завершится до конца июля. Горох и рапс убраны на 95%, пшеница — на 70%. Если брать во внимание результаты уборки за последние 10 лет, то в этом году показатель урожайности средний. Об этом GRT сообщил начальник службы растениеводства и механизации Управления агропромышленного комплекса (АПК) Гагаузии Андрей Димитрогло.

– Чуть более трёх тонн с одного гектара урожайность пшеницы и ячменя, около двух тонн – горох, и чуть более двух тонн с одного гектара рапс, — сказал он.

После завершения уборочной кампании аграриям предстоит рассчитаться с владельцами земельных участков за аренду земли, отделить часть урожая для посева в следующем сельскохозяйственном сезоне, а оставшуюся часть направить на реализацию. Однако продавать урожай сегодня невыгодно — цена ниже себестоимости. Решить вопрос стоимости и экспорта сельхозпродукции пытаются профильное министерство и правительство Молдовы. Аграрии вынужденно заняли выжидательную позицию. В надежде на то, что цена вырастет, они хранят урожай в зернотоках.

И это ещё не все сложности, с которыми столкнулись аграрии в этом году. Жаркое лето ставит под угрозу урожай кукурузы. Эта культура занимает 12 тыс. гектаров.

– Наверное, кукурузы не будет в этом году, как не было и в прошлом. Эта культура влаголюбивая. Нужно хотя бы 500-600 мм осадков, чтобы иметь хороший урожай. Но в этом году кукуруза горит, а так практически везде. Уже были случаи, когда её перепахивают, дискуют, культивируют, — рассказал Димитрогло.

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