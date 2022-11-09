Цены на зимние шины в Молдове выросли на 20%

Цены на зимние шины в Молдове выросли на 20%

Водители штурмуют автосервисы, чтобы поменять летнюю резину на зимнюю. Однако немногие могут позволить себе покупку нового комплекта шин, так как цены на них выросли в этом году на 20%. 

Представители автомагазинов говорят, что в этом году зимние шины не пользуются большим спросом, так как цены на них значительно выросли, передает tvrmoldova.md.

– Цены начинаются от нескольких сотен леев и достигают 2000-3000 леев, в зависимости от размера шин и их марки. К сожалению, по сравнению с прошлым годом цены выросли на 20%. Однако люди вынуждены покупать, ведь машина должна быть оснащена зимней резиной. На рост цен повлиял ряд факторов, в том числе подорожание первичного материала. Также стали дороже доставка и логистика, – пояснил представитель специализированного магазина.

Кроме того, в среднем на 25% подорожали услуги по замене шин.

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