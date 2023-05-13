Цены на жилплощадь в Кишинёве начали расти. Быстрее всего — в новостройках

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Цены на жилую недвижимость в Кишинёве в первом квартале 2023 года вновь начали расти. По данным Национального банка, по сравнению с IV кварталом прошлого года они увеличились в среднем на 4,8%, а по сравнению с I кварталом прошлого года — на 5,7%.

До этого график показывал снижение цен на недвижимость в течение третьего и четвёртого кварталов 2022 года, пишет yellowpages.md.

При этом по сравнению с 2019 годом (базовый показатель) стоимость жилья в новостройках выросла более чем на 50%, а во вторичном жилье — на 37,9%.

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