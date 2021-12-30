Цены на жильё в Молдове взлетят в следующем году

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Пандемия привела к удорожанию строительных материалов, и в результате цены на квартиры взлетели на 20% по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, в 2022 году цены на недвижимость поднимутся ещё на 15%.

После непрерывной стагнации на рынке недвижимости в течение нескольких лет в 2021 году произошло увеличение количества сделок. По оценкам экспертов, эта тенденция сохранится и в первые месяцы 2022 года, передаёт gagauzinfo.md. Так, в четвертом квартале 2008 года, когда рынок недвижимости достиг своего пика, квартира в Кишиневе площадью 70 квадратных метров стоила почти 61 тысячу евро. Затем последовало непрерывное снижение цен, вплоть до 2018 года, когда квартира площадью 70 квадратных метров стоила около 38 тысяч евро. В конце прошлого года, когда цены на квартиры росли, за такую же квартиру просили 42 тысячи евро. В этом году, в третьем квартале, такое же жилье стоит уже 50 тысяч евро.

– Это был особый год, когда экономика вышла из этих пандемических ограничений. Экономика находится в дисбалансе, рынок недвижимости отразил этот дисбаланс. Недвижимость – это не то, что продается или покупается так легко, вот мы и стали свидетелями увеличения примерно на 10%, – сказал экономический эксперт.

У агентов по недвижимости другие расчеты и они утверждают, что в 2021 году они зарегистрировали рост цен даже более чем на 10%. Это было обусловлено несколькими факторами.

– В Кишинёве больше нет земли под недвижимость, второй момент заключается в продлении моратория на строительство. Еще одна причина роста цен – повышение цен на строительные материалы после пандемии. Квартиры продавались как в старых, так и в новых многоквартирных домах. Мы ожидаем, что в следующем году у нас будет рост еще на 15%, это не только наше мнение, но и мнение других специалистов в этой области, – подчеркнул агент по недвижимости.

Эксперты-экономисты говорят, что рынок недвижимости достаточно непрозрачен. Те, кто продают, а также и те, кто покупает недвижимость, предпочитают не объявлять реальную стоимость, по которой была совершена сделка. Таким образом, сделать объективный и реальный анализ отрасли по-прежнему сложно.

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