Цены на виноград “Молдова” устремились вверх

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В последней декаде января на молдавском рынке оптовые цены на столовый виноград всех сортов увеличились в среднем на 1-2 лея/кг, то есть на 5-7%. Рыночные операторы считают, что во второй половине нынешнего месяца основным стимулом подорожания винограда выступает не высокий экспортный спрос, а изменение конъюнктуры спроса/предложения этого товара для розничных продаж внутри страны.

Период экспортных продаж местного винограда сорта “Молдова” завершился к середине января. Не потому, что спрос со стороны экспортёров пропал, а наоборот: они были готовы платить за наиболее качественную “Молдову” из южных районов страны по 20-23 лея/кг, то есть значительно больше средней сложившейся цены. Но предложение было слишком низким, в тот момент товарные запасы продукции экспортного качества в подавляющем большинстве сельхозпредприятий иссякли.

Очень небольшое количество винограда среднего качества в середине января 2023 года оставалось лишь в хранилищах виноградарских хозяйств, располагающих собственными пунктами продаж на оптово-розничных рынках крупных городов. В услугах посредников они мало нуждаются. В свою очередь, перекупщики и местные ритейлеры за “Молдову” для реализации молдавскому потребителю ещё неделю назад были не готовы платить больше 14-15 леев/кг оптом.

Однако к концу месяца ситуация несколько изменилась. По мере сокращения предложения винограда “Молдова” даже среднего качества для местного потребителя, на внутреннем рынке страны начала увеличиваться доля импортного винограда прошлогоднего урожая не самого высокого качества – позднего сбора с турецкого побережья. Цена на него в рознице примерно в полтора раза выше, чем на “Молдову”. При этом виноград сегмента “эконом” в магазинах и на базарах находится в том же ценовом сегменте, что и цитрусовые. То есть, некоторыми категориями потребителей он рассматривается как альтернатива сезонным мандаринам и апельсинам. Видимо, этот фактор продолжает подталкивать оптовую цену на бюджетную “Молдову” вверх.

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