Цены на ядро грецкого ореха в Молдове обескураживающе низкие

0

На текущей неделе некоторые трейдинговые компании начали закупать ядро грецкого ореха «с рынка» – то есть, не у фермеров-партнёров, контракты купли-продажи с которыми заключаются по итогам прямых переговоров и фигурирующие в них цены не разглашаются. Объявленная трейдерами оптовая цена для «внешних поставщиков» — 50-60 леев/кг, в зависимости от качества ядра и размера партии.

Таких цен на ядро грецкого ореха в Молдове не было очень давно. Даже в 2018 году, когда молдавский рынок ореха столкнулся с попыткой передела и административным блокированием экспорта многих рыночных операторов, цены в ноябре были выше – в среднем 70 леев/кг.

В принципе, и трейдеры, и фермеры-ореховоды понимают причины сложившейся ситуации. С одной стороны, местные экспортёры надеются, что европейские оптовые покупатели предложат им за ядро сортового ореха цену не ниже 5,5-6 евро/кг. Однако таких предложений совсем мало, закупаемые объёмы невелики и вполне могут быть покрыты за счёт контрактов экспортёров с немногочисленными традиционными партнёрами — фермерами-ореховодами. Для закупки орехового ядра «с рынка» большой нужды нет.

Однако период активной скупки ореха, собранного в домохозяйствах, с лесополос и аллей вдоль дорог, откладывается уже несколько недель. Такая неопределённость ничего хорошего не сулит, и продолжаться слишком долго не может (без риска «сильно заморозить» внутренний рынок). Поэтому, надо полагать, некоторые заготовители, посредники и небольшие трейдеры решили начать пробные закупки с «низкого ценового старта». Предложений продать ядро ореха по такой цене совсем мало. Но маркетинговый сезон в этом сегменте орехового рынка только начался.

Источник