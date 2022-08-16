Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 2450 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 марта превысили отметку в 2450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Пока ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет 2181,2 доллара (+0,4 процента к расчетной цене накануне — 2173,8 доллара), максимум — 2407,6 доллара (+10,8 процента).

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, сообщает РИА Новости.

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