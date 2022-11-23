Цены на газ в Европе превысили $1400 за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 11%, превысив $1400 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Торги открылись у отметки $1367,6 за тысячу кубометров (+7,3%). Стоимость газа достигала $1430,4 (+12,3%), но по состоянию 11:05 по московскому времени опустилась до $1415,9. Расчётная цена предыдущего торгового дня составила $1274,2 за тысячу кубометров.

Ценовой рекорд за тысячу кубометров был установлен 7 марта 2022 года – $3892. Превышение стоимости $1400 за тысячу кубометров фиксировалось также 3 ноября. Максимальное подорожание составило 9%, передаёт МИР24.

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