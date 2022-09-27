Цены на фрукты и овощи этой осенью на порядок выше, чем в прошлом году

0

Так, например, виноград на Центральном рынке сегодня стоит 15-20 леев, яблоки – 8 леев, сливы – 12, а груши и персики – 22 и 28 леев соответственно.

Цветную капусту и красный сладкий перец продают по 20 леев. Кабачки и баклажаны немного дешевле – 15 леев. Редис можно купить за 12 леев, свёклу и морковь – за 8 леев, картофель – от 8 до 15 леев, лук – в районе 12 леев. Зелень – от 5 леев за пучок.

В продаже появилась облепиха по 80 леев за кило. Килограмм лимонов обойдётся в 35 леев. Имбирь продают по 90.

Выбор замороженной рыбы большой: от 45 леев за зубатку и мойву до 70-90 леев за хека, красного окуня и горбушу. Свежих толстолобиков продают по 40 леев за кг, карпа – в районе 65 леев. Ориентировочные цены на свинину – 70-90 леев, куриные тушки – 50 леев, куриное филе – 78 леев. Десяток яиц стоит 27-30 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.