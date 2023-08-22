Цены на арбуз в Молдове продолжают снижаться

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С начала второй декады августа на рынке Молдовы довольно быстро снижаются оптовые цены на арбуз. Если на протяжении предыдущих трёх недель средняя цена на арбуз стабильно держалась в диапазоне 5-6 леев/кг, то за прошлую неделю она снизилась на 20% — до 4 леев/кг.

Прогноз операторов молдавского плодово-ягодного рынка относительно ценовых перспектив арбуза на внутреннем рынке молдавских фермеров не радует. Почти наверняка до конца августа этот товар ещё подешевеет.

В целом это обычная ситуация для сезонов с обычными условиями (погодными, логистическими и т.п.). Однако в августе прошлого года арбуз в Молдове начал дорожать, и процесс этот продолжался (с краткосрочной регрессией) до начала сентября. Очевидно, что аномальное подорожание молдавского арбуза в августе 2022 года было вызвано его экспортом в Украину.

В нынешнем году Молдова также в июле-августе отправила большое количество продукта на украинский рынок, что было серьёзным фактором поддержки цен на арбуз в Молдове. На молдавском рынке арбуз и теперь дороже, чем на рынке Украины, примерно на 24-26%. Хотя на украинском рынке предложение местного позднеспелого арбуза растёт, цены на него снижаются.

Вместе с тем, поставки этого товара из Молдовы на юго-восток Украины, в частности в Одесскую область, с середины текущего месяца заметно сократились. Как утверждают трейдеры, в основном, это обусловлено недостаточной маржой при поставках на украинский рынок, а также связано с сокращением товарных ресурсов арбуза экспортного качества у специализированных агрохозяйств. Проблема в том, что в некоторых из них плантации бахчевых культур сильно пострадали от градобития, в результате чего основная часть оставшейся продукции может быть продана только на местном рынке.

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