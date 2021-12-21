Цены и тарифы набирают обороты

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О неспособности непрофессиональной власти повлиять на негативные тренды

То, что цены и тарифы из года в год растут во всём мире, – не новость.

Для стран с неустойчивой и ослабленной экономикой, как и в нашей Молдове, признано считать рациональным уровень инфляции примерно в 5% с коридором в плюс-минус 1,5%. В развитых странах существенно меньше, а некоторым даже приходилось бороться с дефляцией (падением уровня цен), так как это приводило к снижению конкурентоспособности производимых товаров и услуг.

Драйверы инфляции

Но всё это, как показывают развивающиеся события, в значительной мере уже в прошлом. Даже в США, некогда общепризнанном оплоте высокоэффективной либеральной экономики, в октябре уровень инфляции вырос до 6,2% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за более чем 30 лет – с ноября 1990 года. При этом драйверами инфляции прежде всего стали цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. В частности цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30%, а на бензин – почти на 50%.

Но и это ещё далеко не предел. Ряд зарубежных аналитиков прогнозируют, что в 2023 году уровень инфляции в США вообще может достигнуть запредельных 15%! В целом, по мере восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, потребительские цены увеличились и во множестве других стран. А одной из наиболее значимых причин признаются проблемы с международными цепочками поставок.

Разумеется, подобные процессы не обходят стороной и нашу страну, в которой и до этого возникали проблемы с низким уровнем стабильности цен и тарифов. При этом в соответствии со статьёй 4 (1) Закона РМ №548-XIII от 21 июля 1995 года «О Национальном банке» предопределено, что его основной задачей является обеспечение и поддержание именно стабильности цен. И в принципе в последнее десятилетие в отсутствии значимых внутренних и внешних дестабилизирующих потрясений худо-бедно его аппарат с этой целевой установкой в основном справлялся, воздействуя на инфляционные процессы посредством проводимой им соответствующей монетарной (денежно-кредитной) политики. Ибо, как общеизвестно, именно поддержание стабильности цен и тарифов содействует устойчивому и сбалансированному развитию национальной экономики.

За время проевропейского правления к 2020 году по сравнению с 2009 г. индекс потребительских цен вырос на 85,3%, в том числе на продовольственные товары на 109,2%. Но что особенно поражает, так это то, что за столь короткий временной период в некогда общепризнанном саде и огороде СССР удорожание свежих фруктов произошло в 4,3 раза, а овощей вообще в 6 раз!

Из нетто-экспортёра – в нетто-импортёр

В конце 2014 года произошло хищение из банковского сектора около $1 млрд (до сих пор остающееся безнаказанным), что тогда незамедлительно привело к обвальному падению курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, начиная с доллара США (см. диаграмму 1).

А поскольку импорт в Молдову уже на протяжении длительного периода более чем вдвое превышает экспорт, то во многом именно из-за столь значительного обесценивания лея индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2015 году увеличился на казалось бы рекордные 9,7% (см. диаграмму 2).

Таким образом, за время проевропейского правления к 2020 году по сравнению с 2009 г. ИПЦ вырос на 85,3%, в том числе на продовольственные товары на 109,2%. Но что особенно поражает, так это то, что за столь короткий временной период в некогда общепризнанном саде и огороде СССР удорожание свежих фруктов произошло в 4,3 раза, а овощей – вообще в 6 раз!

Казалось бы, куда уж больше. Во многом росту цен способствует и повсеместное засилье импорта. Так, только за 9 месяцев нынешнего года экспорт продукции составил $2,1 млрд, а импорт – $5,1 млрд, или в 2,4 раза больше. При этом продовольственных товаров было отправлено на экспорт на $485,5 млн, а импортировано на $547,6 млн. То есть цветущая Молдова за годы своей независимости трансформировалась из нетто-экспортёра с высокоразвитым аграрным сектором и промышленной переработкой выращенного в нетто-импортёра. И это при том, что из общего числа занятых в национальной экономике 23,3% трудится в сельском хозяйстве, а проживает в сельской местности вообще более половины населения страны. Практически каждый сельский житель что-то выращивает. А ведь в государствах с высокоэффективным сельским хозяйством с численностью занятых в отрасли в 1,5 – 5,0% не только покрываются свои потребности в основных продуктах питания, но и в значительных количествах экспортируется произведённое.

И это далеко ещё не конец

Однако нынешний уровень нарастающих деградационных процессов и последовавший за этим рост цен и тарифов просто несопоставимы с прежними финансовыми потрясениями последнего периода, включая и последствия мирового финансового кризиса 2008 года. В пресс-релизе от 10 декабря Национальное бюро статистики сообщило, что средние потребительские цены в ноябре 2021-го к ноябрю 2020 года (за последние 12 месяцев) выросли на 12,44%, в том числе продовольственные товары подорожали на 15,49% (овощи – на 46,04%, яйца – на 19,77%, подсолнечное масло – на 37,33%). Стали существенно дороже и непродовольственные товары – на 11,28%, в том числе топливо на 32,69% и строительные материалы – на 21,98%.

Не внушает оптимизма и раздел «Услуги». А ведь ещё в октябре по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. здесь был зафиксирован рост всего лишь на 1,64%. В том числе коммунальные услуги тогда оказались дешевле на 4,80%, природный газ – на 15,09%, а электрическая энергия – на 7,85%. Центральное отопление, питьевая вода и канализация пока оставались на прежнем уровне. А уже ноябрь 2021-го по отношению к ноябрю 2020 года продемонстрировал кардинальное увеличение тарифов на 9,65%. Из них: на природный газ – 76,74%, на центральное отопление – 18,72%, коммунальные услуги – 16,36%. Пассажирский транспорт пока только на 2,17%, но транспортники всё решительнее устраивают акции протеста, требуя существенного увеличения действующих тарифов. В ближайшее время непременно подорожает питьевая вода и канализация, которые пока остаются на прежнем уровне. А учитывая что электрическая энергия даже подешевела на 7,85%, здесь также непременно следует ожидать всплеска тарифов, и немалого. И это далеко ещё не конец.

В целом итоги года подведут платёжки за декабрь, содержание которых несомненно окажется ещё более удручающим как для бытовых потребителей, так и для бизнеса. Но, к сожалению, действующая власть, демонстрируя низкий уровень своего профессионализма, похоже, не способна кардинально повлиять на эти негативные тренды. И это уже во всё более жёстких формах отмечают даже те, кто за них голосовал.

Кстати

В очередной раз обобрали

Согласно опубликованному Национальным банком Молдовы прогнозу на 2022 год, ожидаемый уровень инфляции также оценивается в весьма существенные 15%. А теперь к показателям нынешнего года добавьте рост цен и тарифов в будущем году и сопоставьте эти запредельные цифры с вашими сбережениями в коммерческих банках с их мизерными плавающими ставками по депозитам – и вы поймёте, что нас в очередной раз обобрали. Как следствие, покупательная способность и суммарный семейный доход стремительно обваливаются. А столь превозносимые компенсации малообеспеченным семьям, намечаемый рост зарплаты медицинского персонала, учителей и некоторых других работников бюджетной сферы, как и раздуваемые меры по поддержке бизнеса, ни в какое сравнение не идут с увеличением ассигнований на администрацию президента, сотрудников правоохранительных органов, судей Конституционного суда и многого другого. А цель, как отмечают уже многие аналитики, – обеспечить личное благополучие не только правящего большинства, но и подкупить силовые и правоохранительные структуры, чтобы они смогли их защитить от прозревающего народа, в очередной раз купившегося на сладкоречивые обещания, как обычно, суливших электорату молочные реки с кисельными берегами.

Михаил Пойсик,

доктор экономики, НИЭИ