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С 26 по 31 мая центры сдачи экзаменов на степень бакалавра проводят Дни открытых дверей для тех, кто собирается сдавать экзамены в 2023 году.

Процедура проходит в соответствии с графиком, установленным каждым центром, и направлена ​​на ознакомление кандидатов с процессом доступа в центр, экзаменационными аудиториями и правилами организации тестирования. Другие подробности будут сообщены ученикам администрациями учебных заведений.

Национальные экзамены на степень бакалавра пройдут со 2 по 20 июня. По данным Министерства образования, на сессию зарегистрировалось более 19 тысяч кандидатов. Тестирование пройдёт в 93 центрах.

Оценка экзаменационных работ будет проводиться со 2 по 25 июня, а предварительные результаты основной сессии будут представлены в центрах сдачи экзаменов на бакалавра 26 июня 2023 года, передаёт moldpres.md.

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