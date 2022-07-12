Центру размещения беженцев Patria Lukoil предоставили гуманитарную помощь

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Партия гуманитарной помощи в виде продуктов питания на сумму около 2 млн леев поступила сегодня в Муниципальный центр временного размещения беженцев из Украины Patria Lukoil. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, эта помощь предоставляется мэрией Мангейма и местным советом, с которыми у примарии Кишинева заключено соглашение о побратимстве.

– Благодарю город Мангейм за открытость и сотрудничество. Помощь будет увеличена до 5 миллионов леев. Вместе нам удаётся оказывать необходимую помощь как тем беженцам, которые размещены в Центре Patria Lukoil, так и тем, кто приходит за продуктами, – сказал Чебан.

Градоначальник также добавил, что в рамках недавнего рабочего визита в город Мангейм были рассмотрены различные темы, представляющие взаимный интерес, такие как содействие обмену передовым опытом для реализации ряда культурных и инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с экономическим и социальным развитием, на благо сообществ обоих городов.

Также у муниципалитета есть совместные с Мангеймом трёхсторонние проекты, которые успешно реализовываются. Речь, в частности, идёт о проекте Мангейм-Кишинёв-Черновцы – «Переосмысление общественного пространства. Граждане формируют свое будущее», в рамках которого был отремонтирован сквер «Георге Кошбук» в историческом центре столицы, и проекте «Вместе против COVID-19».

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