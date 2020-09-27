Центризбирком решил открыть 139 избирательных участков за рубежом

Центризбирком решил открыть 139 избирательных участков за рубежом

На заседании Центральной избирательной комиссии накануне было одобрено открытие 139 избирательных участков за пределами Республики Молдова. 

Так, 31 избирательный участок будет открыт в Италии, в России – 17, в Румынии – 13, в США – 12, во Франции – 8, Великобритании – 7, Германии – 6, в Испании – 5, по четыре избирательных участка будут открыты в Канаде и Ирландии, 3 – в Португалии. По два участка будут открыты в Бельгии, Израиле, Турции и Украине. По одному – в Австрии, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Чехии, Китае, Кипре, Дании, ОАЭ, Швейцарии, Эстонии, Греции, Японии, Латвии, Литве, Норвегии, Нидерландах, Польше, Катаре, Швеции и Венгрии. В то же время в населенных пунктах Приднестровья, муниципии Бендеры и некоторых сёлах Каушан откроют 42 участка.

Председатель ЦИК Дорин Чимил упомянул, что, согласно данным, предоставленным Министерством иностранных дел и европейской интеграции, несколько государств не разрешили открытие дополнительных избирательных участков, мотивируя это существующей ситуацией с пандемией. Государство Израиль, например, не разрешило открытие избирательного участка в городе Хайфа, пишет moldpres.md.

Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября.

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