Центризбирком решил открыть 139 избирательных участков за рубежом

На заседании Центральной избирательной комиссии накануне было одобрено открытие 139 избирательных участков за пределами Республики Молдова.

Так, 31 избирательный участок будет открыт в Италии, в России – 17, в Румынии – 13, в США – 12, во Франции – 8, Великобритании – 7, Германии – 6, в Испании – 5, по четыре избирательных участка будут открыты в Канаде и Ирландии, 3 – в Португалии. По два участка будут открыты в Бельгии, Израиле, Турции и Украине. По одному – в Австрии, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Чехии, Китае, Кипре, Дании, ОАЭ, Швейцарии, Эстонии, Греции, Японии, Латвии, Литве, Норвегии, Нидерландах, Польше, Катаре, Швеции и Венгрии. В то же время в населенных пунктах Приднестровья, муниципии Бендеры и некоторых сёлах Каушан откроют 42 участка.

Председатель ЦИК Дорин Чимил упомянул, что, согласно данным, предоставленным Министерством иностранных дел и европейской интеграции, несколько государств не разрешили открытие дополнительных избирательных участков, мотивируя это существующей ситуацией с пандемией. Государство Израиль, например, не разрешило открытие избирательного участка в городе Хайфа, пишет moldpres.md.

Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября.

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