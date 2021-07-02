Центральный рынок закупил специализированное оборудование для уборки

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Трактор с навесным и прицепным оборудованием для подметания и мытья асфальта, а также для уборки снега приобрело муниципальное предприятие «Центральный рынок».

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, были куплены ковш для снега, мойка высокого давления, бульдозерный отвал, вилы для поддонов, щётка для подметания и бункерная щётка. Специализированная техника обеспечит более эффективный уход за управляемыми территориями на Центральном рынке по улице Кэрбунарь, 9.

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