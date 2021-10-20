Центральный рынок Кишинёва освободили в этом году от уплаты муниципальных взносов

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Голосами 29 советников МСК утвердил освобождение МП «Центральный рынок» от обязательной уплаты в муниципальный бюджет 30-процентной доли от доходов, полученных в 2020 году.

По словам директора Центрального рынка Иона Пынтя, в 2020 году муниципальное предприятие выплатило Государственной налоговой службе 10 миллионов леев из прежнего штрафа в размере 85 миллионов леев, передаёт moldpres.md.

– После выплаты 10 млн леев прибыль, полученная в 2020 году, составила всего 204 тыс. леев. Нам нужно еще два миллиона, чтобы полностью оплатить этот штраф. Я прошу членов совета об освобождении от обязательного платежа 30%, предназначенных для муниципального бюджета, – заявил Пынтя.

В 2015 году по результатам проверки Государственной налоговой службы МП «Центральный рынок» был оштрафован на 85 млн леев.

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