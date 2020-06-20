Центральный офис кишинёвского суда возобновляет работу

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Суд сектора Центр с понедельника, 22 июня, возобновляет работу. Соответствующее распоряжение было подписано председателем суда Кишинёва.

Согласно документу, сотрудники учреждения будут обязаны соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса: носить маски, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, передаёт deschide.md.

Напомним, что в судах секторов Центр, Чеканы, Ботаника и Буюканы был введён специальный режим работы после того, как у одного из сотрудников выявили COVID-19. Так, судьи рассматривали только те дела, которые не требовали обязательного присутствия сторон, а также те, отсрочка которых могла нанести ущерб интересам правосудия.



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