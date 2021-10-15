Центр вакцинации в Бельцах закрылся из-за отсутствия желающих привиться

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Центр вакцинации в Клинической больнице Бельц прекратил сегодня свою деятельность. Причиной этому стало отсутствие желающих привиться от коронавируса.

– Число желающих привиться в последнее время значительно сократилось. В то же время врач, который работал в центре вакцинации, был направлен в ковид-отделение, которое было вновь открыто. В настоящее время в Бельцах продолжают работать 6 центров вакцинации, а также 2 центра в сёлах Садовое и Елизавета, – сообщила представитель местной примарии.

Стоит отметить, что центр вакцинации в Клинической больнице Бельц был открыт 11 мая, сообщает publika.md.

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