Центр вакцинации в Бельцах закрылся из-за отсутствия желающих привиться

Центр вакцинации в Бельцах закрылся из-за отсутствия желающих привиться

Центр вакцинации в Клинической больнице Бельц прекратил сегодня свою деятельность. Причиной этому стало отсутствие желающих привиться от коронавируса. 

– Число желающих привиться в последнее время значительно сократилось. В то же время врач, который работал в центре вакцинации, был направлен в ковид-отделение, которое было вновь открыто. В настоящее время в Бельцах продолжают работать 6 центров вакцинации, а также 2 центра в сёлах Садовое и Елизавета, – сообщила представитель местной примарии. 

Стоит отметить, что центр вакцинации в Клинической больнице Бельц был открыт 11 мая, сообщает publika.md.

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