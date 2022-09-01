Центр Тирасполя перекрыли на три дня

Центр Тирасполя перекрыли на три дня

С сегодняшнего дня и до 05.00 3 сентября площадь им. А.В. Суворова будет закрыта для проезда автомобилей и общественного транспорта от переулка Днестровского до улицы Луначарского.

Правоохранители просят водителей транспортных средств выбирать маршруты объезда и не парковать автомобили на указанном участке дороги.

Все неубранные автомобили будут перемещены на соседние улицы с помощью эвакуатора. Информацию о месте их нахождения можно будет получить по телефонам: 0 (533) 7-04-09 или 0 (533) 7-14-59.

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