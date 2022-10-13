Центр Тирасполя частично перекроют на три дня

Центр Тирасполя частично перекроют на три дня

14 октября Тирасполь отметит 230-ю годовщину со дня образования. К этой дате приурочена обширная праздничная программа, которая рассчитана на три дня.

В связи с этим в городе будет перекрыто движение автотранспорта с шести вечера 14 октября до трёх часов ночи 16 октября:

  • по ул. 25 Октября – от ул. Луначарского до пер. Днестровский (проездные);
  • по ул. Шевченко – от ул. Свердлова до ул. Р. Люксембург (включительно).

Также будет запрещена парковка автотранспорта за кинотеатром «Тирасполь».

Движение по мосту через р. Днестр будет открыто. Те, кто будет приезжать со стороны Кицкан в Тирасполь, должны будут свернуть у Мемориала Славы (по ул. 25 Октября налево) и двигаться до пер. Днестровский по встречной полосе.

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