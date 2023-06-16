Центр столицы будет частично перекрыт: меняются маршруты общественного транспорта

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 23 по 26 июня будет перекрыто дорожное движение на следующих перекрёстках: ул. 31 Августа – ул. А. Пушкина, ул. Александру чел Бун – ул. А. Пушкина, ул. Александру чел Бун – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Данная мера связана с проведением ремонтных работ на улицах 31 Августа и Александру чел Бун.

В указанный период движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

Троллейбусы:

№2 и №36: ул. А. Пушкина – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленным маршрутам.

№7, №10, №12, №25: с сектора Рышкановка сокращается до бул. Ренаштерий Национале, пересечение с ул. Албишоара (Цирк).

№16 и №32 сокращается до ул. Романэ.

№24: (в сторону Телецентра): ул. Б. Воевод – бул. Ренаштерий Национале – ул. Петрикань – ул. М. Витязул – Колумна – ул. Дософтей – ул. Т. Чорбэ – бул. Штефана чел Маре – Мит. Г. Бэнулеску – Бодони – А. Матеевича, а далее по установленному маршруту. (В сторону сектора Чеканы): ул. А. Пушкина – Букурешть – А. Щусева – М. Витязул – Петрикань – бул. Ренаштерий Национале – ул. Богдан Воевод, а далее по установленному маршруту.

№28: (в сторону сектора Ботаника): ул. Каля Орхеюлуй – ул. Петрикань – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Митрополит Дософтей – ул. Т. Чорбэ – бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци, а далее по установленному маршруту. (В сторону Старой Почты): ул. Букурешть – ул. А. Щусева – М. Витязул – Петрикань – Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту.

№29: ул. Петрикань – ул. М. Витязул – ул. Колумна – Х. Коандэ – Каля Ешилор (парк «Алунелул»), обратно: ул. Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре- М. Витязул, а далее по установленному маршруту.

Маршрут №30 продлевается до площади Дмитрия Кантемира.