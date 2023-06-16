Центр столицы будет частично перекрыт: меняются маршруты общественного транспорта

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 23 по 26 июня будет перекрыто дорожное движение на следующих перекрёстках: ул. 31 Августа – ул. А. Пушкина, ул. Александру чел Бун – ул. А. Пушкина, ул. Александру чел Бун – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Данная мера связана с проведением ремонтных работ на улицах 31 Августа и Александру чел Бун.
В указанный период движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:
Троллейбусы:
№2 и №36: ул. А. Пушкина – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленным маршрутам.
№7, №10, №12, №25: с сектора Рышкановка сокращается до бул. Ренаштерий Национале, пересечение с ул. Албишоара (Цирк).
№16 и №32 сокращается до ул. Романэ.
№24: (в сторону Телецентра): ул. Б. Воевод – бул. Ренаштерий Национале – ул. Петрикань – ул. М. Витязул – Колумна – ул. Дософтей – ул. Т. Чорбэ – бул. Штефана чел Маре – Мит. Г. Бэнулеску – Бодони – А. Матеевича, а далее по установленному маршруту. (В сторону сектора Чеканы): ул. А. Пушкина – Букурешть – А. Щусева – М. Витязул – Петрикань – бул. Ренаштерий Национале – ул. Богдан Воевод, а далее по установленному маршруту.
№28: (в сторону сектора Ботаника): ул. Каля Орхеюлуй – ул. Петрикань – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Митрополит Дософтей – ул. Т. Чорбэ – бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци, а далее по установленному маршруту. (В сторону Старой Почты): ул. Букурешть – ул. А. Щусева – М. Витязул – Петрикань – Каля Орхеюлуй, а далее по установленному маршруту.
№29: ул. Петрикань – ул. М. Витязул – ул. Колумна – Х. Коандэ – Каля Ешилор (парк «Алунелул»), обратно: ул. Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре- М. Витязул, а далее по установленному маршруту.
Маршрут №30 продлевается до площади Дмитрия Кантемира.
Автобусы:
№5: туда – бул. Штефана чел Маре – ул. Армянская – ул. Александру чел Бун – Василе Александри – Албишоара – бул. Ренаштерий Национале, а далее по установленному маршруту. Обратно – бул. Ренаштерий Национале – ул. Албишоара – ул. Василе Александри – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.
№26: туда – бул. Штефана чел Маре – ул. М. Витязул – ул. Албишоара – бул. Ренаштерий Национале, а далее по установленному маршруту. Обратно – бул. Г. Виеру – ул. Иерусалим – ул. П. Рареш – ул. Албишоара – ул. М. Витязул – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту.
№2, №10, №28, №37, №47 и №48: туда – ул. В. Александри (поворот на пересечении ул. Александру чел Бун) – ул. В. Александри – ул. Албишоара – бул. Ренаштерий Национале, а далее по установленным маршрутам.
Микроавтобусы:
№138, №162 и №174: в оба направления по улицам Василе Александри и Албишоара.
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