Центр размещения беженцев в Lukoil посетили послы мира Международного центра Низами Гянджеви

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Делегация послов мира из Баку посетила Муниципальный центр временного размещения беженцев, а также сбора и распределения пожертвований Lukoil.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан показал и рассказал гостям, что Кишинёв делает для управления кризисом уже на протяжении четырёх недель.

В настоящее время в Центре размещения Lukoil, вместимость которого составляет 250 человек, размещены 47 беженцев. Мы мобилизовались и в рекордно короткие сроки обустроили здесь пункт регистрации беженцев и отдельные места с кроватями, реорганизовали склад для приёма пожертвований в виде продуктов питания, средств гигиены, одеял, подушек и постельного белья. В настоящее время мы сосредоточены на раздаче пакетов с вещами первой необходимости беженцам, находящимся в центрах размещения, и тем, кто находится в других местах и в семьях, – отметил градоначальник.

Ежедневно в Центр Lukoil приходят сотни беженцев из Украины со списком необходимых им продуктов, а сотрудники и волонтёры Центра выдают нужное. Также ежедневно беженцам предоставляется 200 горячих обедов.

На территории поставлены палатки, чтобы беженцы могли перекусить или отдохнуть, есть медицинский пункт, а для детей организуются различные развивающие и развлекательные мероприятия.

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