Центр и Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

Центр и Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 16 января будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

  • ул. Армянская, 45, 999, Штефана чел Маре, 75-77, В. Александри, 24, 68, 72-74, 107-115, Вероника Микле, 1, 1a, 1/1, 1/2, 7-9 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

  • ул. 8 Марта, 37-115, 38-118, Кэлушарь, 10-44, 44A, 15-41, 65, Конструкторилор, 63-67, 73b, 75B, 76, Монтана, 15, 19, 20+26, 26/1, 30, Поштей, 84-86 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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