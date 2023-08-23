Центр и Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 23 августа в Кишинёве ожидаются запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, 4, 6 – с 10:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Дойна, 191-199 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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