Центр и Чеканы: где сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в эту среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Космеску, 999, И. Ганя, 1-17, 2-20, Г. Асаки, 1-9, 8-32, 999, Г. Маларчук, 1-7, 2-14, M. Ломоносова, 1-37, 2-26, В. Александри, 2 – с 09:00 до 13:00.

шос. Хынчешть, 53 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Волунтарилор, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3 – с 09:10 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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