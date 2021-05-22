Центр Гамалеи исследует “Спутник V” на онкобольных

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Основной спектр клинических исследований вакцины “Спутник V” на пациентах с онкологическими заболеваниями будет проведён до конца текущего года.

Об этом сообщил заместитель директора по научной работе исследовательского центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, пишет tass.ru.

В настоящее время мы и коллеги планируем протокол, подготовлен синопсис проекта клинических исследований онкологических пациентов. Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем и проведём значимую часть клинического исследования, – сказал Логунов.

Он пояснил, что химиотерапия, которую проходят онкобольные, оказывает серьёзное влияние на иммунную систему человека. Поэтому нельзя говорить об эффективности “Спутника V” в таких случаях без проведения масштабного исследования.

Работа в этом направлении начата: учёные ведут набор добровольцев. Исследования могут занять около шести-семи месяцев, пишет источник.

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