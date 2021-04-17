Центр Artico и молодёжные советы, экономическая интеграция молодёжи: Ион Чебан рассказал о своей работе в Министерстве образования

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С 2005 по 2009 год генеральный примар муниципия Ион Чебан работал в Министерстве образования на различных должностях: начиная от главы управления по делам молодёжи и заканчивая постом вице-министра.

Как признался сам градоначальник в ходе передачи Tineri pentru TINEri, это был очень интересный период в его жизни: была проделана огромная работа на благо молодёжи.

В то время я вёл работу над множеством программ по экономической интеграции молодёжи, неформальному обучению, внешкольной деятельности, оздоровлению и прочему. Я очень рад, что посодействовал созданию Республиканского центра для детей и молодёжи Artico. Тогда было создано 82 центра, сотни местных молодёжных советов. Сегодня те подростки и молодые люди являются известными журналистами, бизнесменами, занимают различные высокие должности. Когда молодёжь участвует – молодёжь развивается, и вместе с ней развивается общество, – подчеркнул Чебан.

Стоит отметить, что сейчас, находясь на посту генерального примара, Ион Чебан активно занимается проектами для детей и молодёжи, поощряя их быть активными, вносить свой вклад в улучшение услуг на местном уровне, используя свои знания и опыт.

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