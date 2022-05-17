Цена приходит не одна

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О том, как тяжело ударил по гражданам РМ мировой кризис

С каждым днём жизнь в Молдове становится всё сложней и сложней. Только за минувшую неделю граждане Молдовы четырежды были предупреждены о текущих и грядущих подорожаниях – на бензин, растительное масло, газ и электроэнергию.

Ни дня без стресса

Рост цен происходит практически ежедневно. В магазинах теперь чаще можно увидеть людей, которые долго стоят у полок с продуктами питания, изучая ценники, чтобы найти наиболее дешёвые варианты. Товары со скидками, выложенные в специальных местах (в день продажи или на следующий день истекает срок их годности) разбирают очень быстро. За более дешёвым хлебом, так называемым социальным, малоимущие жители Кишинёва занимают очередь с раннего утра.

На прошлой неделе стало известно, что вслед за кишинёвским производителем хлебобулочных изделий Franzeluţa повысил цены на продукцию на 10 – 17% и тараклийский хлебокомбинат «Милина». Резко взлетела стоимость растительного масла молдавского производства – с 36 до 49 леев, то есть на 25%. Потихонечку повышают цены производители молочных и мясных продуктов.

Новый рекорд побила цена на бензин марки А-95 – 29,29 лея за литр (на 16 банов дороже). Тревогу вселяет и ожидаемое повышение тарифов на природный газ, потому что закупочная цена в апреле и мае составила почти $1200.

Не совсем понятно ещё, у кого и по какой цене наша страна будет закупать электроэнергию. В мае, в обмен на разрешение Рыбницкому металлургическому заводу возобновить деятельность, Молдове согласились продавать электричество с МолдГРЭС по прежней цене – $59,5 за МВт/ч. Как заявил на минувшей неделе на одном из молдавских телеканалов вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, в июне Молдова может закупать электроэнергию по формуле, установленной на май, в пропорции 70% – у МолдГРЭС и 30% – на Украине. Вот только цена электричества, закупаемого в соседней стране, в пределах $80.

Если в 2021 г. в Молдове наблюдался рост ВВП на 13,9%, то в текущем прогнозы не радуют. Экономика может вырасти всего на 1% как из-за ситуации в соседней стране, так и по причине значительного роста цен на энергоресурсы, особенно на природный газ.

Рекордная инфляция

На прошлой неделе, выступая с отчётом в парламенте, президент Национального банка Молдовы Октавиан Армашу предсказал рост инфляции в РМ в III квартале до 31% в связи с тем, что повышение тарифа на природный газ повлечёт за собой льготы для потребителей, что не может не стать дополнительным толчком к инфляционным процессам.

Пессимистичные прогнозы относительно Республики Молдова даёт и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Если в 2021 г. в Молдове наблюдался рост ВВП на 13,9%, то в текущем прогнозы не радуют – экономика может вырасти всего на 1% как из-за ситуации в соседней стране, так и по причине значительного роста цен на энергоресурсы, особенно на природный газ.

«Высокие цены на газ способствовали дефициту счёта текущих операций в размере 11,6% ВВП в 2021 году, что привело к интервенциям НБМ на валютном рынке и, таким образом, к сокращению международных резервных активов с $4 млрд в октябре 2021 года до $3,4 млрд в марте 2022-го, но покрывает ещё около пяти месяцев импорта. Кроме того, энергетические субсидии для домашних хозяйств и предприятий оказывают давление на публичные финансы и исключают государственные инвестиции», – цитирует экспертов ЕБРР mold-street.com.

Что нас ждёт в ближайшее время, а тем более в следующем году, никто не знает. Аналитики Евробанка отмечают, что немного смягчить проблемы с финансированием нашей стране поможет международная поддержка. Но ситуация может ухудшиться, если масштабы войны расширятся или поток экспорта природного газа и других товаров из России уменьшится.

Как хочется мира, благополучия и спокойствия!

Анастасия Погодина