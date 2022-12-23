Цена побега – 7500 долларов: в Молдове задержали еще одного организатора нелегальной миграции из Украины

Цена побега – 7500 долларов: в Молдове задержали еще одного организатора нелегальной миграции из Украины

Правоохранители задержали одного из членов преступной группировки, занимавшейся незаконной перевозкой граждан из Украины в Молдову. 

По данным полиции, мужчин из Украины незаконно перевозили на территорию Молдовы, а затем в страны ЕС. Данная “услуга” стоила по меньшей мере 7500 долларов за человека.

Граждан Украины призывного возраста забирали из разных уголков страны и отвозили в общий пункт вблизи Днестра. Оттуда они на лодке нелегально переплывали реку и оказывались в Молдове. В нашей стране украинцев поселяли временно на севере страны, а затем организовывали им выезд в страны ЕС.

Ранее правоохранители задержали шестерых членов ОПГ, а сейчас в руки полиции попался седьмой. Речь идет о 30-летнем жителе Окницы. Он встречал нелегалов у берега реки и отвозил их в отели. В результате обысков в доме подозреваемого изъяли охотничье ружье, 100 патронов, пистолет. Кроме того, был конфискован автомобиль, на котором перевозили граждан Украины.

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