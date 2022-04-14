Цена некомпетентности власти: продукты питания в Молдове продолжат дорожать, а население станет ещё беднее

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Молдова стала бесспорным «лидером» Европы по росту цен. Годовая инфляция в марте достигла в Молдове 22,2%, что является абсолютным рекордом для РМ за последние 22 года и абсолютным рекордом во всей Европе. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон.

2021 и 2022 годы, отмечает он, характеризуются сильным ростом цен во всём мире и в Европе, в частности, но Молдова бьёт рекорд за рекордом. Наши цены растут со скоростью, намного превышающей ту, что наблюдается в европейских странах.

– Хуже всего ситуация обстоит с ценами на продукты питания – их рост достиг рекордного уровня в 27%. На продовольствие приходится более 50% потребительских расходов социально уязвимых граждан. По сути, они вынуждены тратить большую часть своих доходов на еду, и у них не остаётся денег на другие нужды. Высокие цены на продукты питания привели к снижению реальной способности населения покупать предметы первой необходимости. Так, реальная способность населения покупать продукты питания в первом квартале 2022 года снизилась на 15,5% по сравнению с прошлым годом. В этом году у беднейших слоёв населения есть два варианта: 1) сократить потребление продуктов питания, которое и без того находится на крайне низком уровне, 2) урезать прочие расходы, но невозможно представить какие, – констатирует Додон.

Правительство,продолжает он, увеличило пенсии почти на 14%, но это повышение лишь наполовину покрывает рост цен на продукты питания, которые составляют основу расходов пенсионеров.

– Ситуация в регионе и неспособность властей управлять делами в стране, о чём мы неоднократно говорили, вынуждают нас делать гораздо более мрачные прогнозы. В последующие месяцы цены на продукты питания продолжат расти, а население станет ещё беднее. Это цена некомпетентности и непрофессионализма нынешней власти, которую мы все вынуждены платить, – подытожил председатель МРДС.

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