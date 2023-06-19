Цена на малину в Молдове быстро снижается

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На прошлой неделе под давлением быстро растущего количества поставок местной малины на внутренний свежий рынок цена на эту ягоду в лоточно-бутиковом ритейле городов севера и центра Молдовы снижалась ежедневно на 10-15 леев/кг. В последний день рабочей недели на оптово-розничных рынках Кишинёва цена на малину микрооптом и в розницу опустилась до 50 леев/кг.

Судя по сообщениям операторов рынка, молдавским трейдерам поступили запросы от российских покупателей на закупку малины (минимальная партия – 5 тонн). Некоторые оптовики отреагировали на эти и, возможно, другие запросы – из Румынии, они начали формировать экспортные партии ягоды. Цена предложения о закупке малины для экспорта – 25-30 леев/кг. Учитывая то обстоятельство, что крупные производители малины на севере Молдовы на днях начнут массовую уборку ягоды, возможно, её экспорт действительно стартует уже на этой неделе.

Одновременно с достаточно быстрым удешевлением малины, поступающей на свежий внутренний рынок, в фермерских группах соцсетей возобновилась дискуссия о том, что выгодней выращивать и продавать: раннюю или позднюю (ремонтантную) малину. С одной стороны, специалисты отмечают, что в прошлом году ценовой максимум для поздней малины не подымался выше 120 леев/кг. С другой стороны, прошлогодняя оптовая цена на малину в сентябре-октябре не опускалась ниже $2,2-2,3/кг, т.е. превышала уровень июльских цен. При этом в стране общая площадь плантаций ремонтантной малины приближается к сотне гектаров, урожай с них пока явно ниже спроса.

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