Цена на качественный грецкий орех в скорлупе на рынке Молдовы в краткосрочной перспективе возрастет – прогноз

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На молдавском рынке третью неделю ноября закупочные оптовые цены на грецкий орех в скорлупе не меняются – в среднем 28 леев/кг. Ситуация отличается от прошлогодней в тот же период сезона, тогда в ноябре средняя цена колебалась с большей амплитудой – 25-28 леев/кг. Однако операторы местного орехового рынка прогнозируют рост цен спроса на качественный орех в скорлупе из фермерских садов (не лесополос и аллей) уже в начале декабря, сообщает EastFruit.

Основанием для такого предположения послужили запросы в Союз ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы со стороны покупателей из Австрии и Франции на довольно крупные партии (сотни тонн) орехового ядра высокого качества – светлые половинки, не тронутые заболеваниями и не предрасположенные к заплесневению. Некоторые заготовители-экспортеры ореха на этот запрос отреагировали и начали приобретать у фермеров качественный орех в скорлупе по сравнительно высокой цене – 35 леев/кг и выше.

Представители отраслевого союза считают, что нынешний «всплеск» спроса на орех в скорлупе хоть и является реакцией на пока единичные сигналы, но укладывается в прогноз постепенного оживления (к рождественскому пику) продаж именно ореха в скорлупе – под краткосрочные (быстрые) экспортные контракты.

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