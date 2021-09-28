Цена на газ в Европе впервые в истории превысила тысячу долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила тысячу долларов за тысячу кубов

Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов, следует из данных ICE Futures. 

Так, фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 992 долларов и уже к 10:10 достигли исторического максимума — почти 1030 долларов. Предыдущий рекорд зафиксировали 15 сентября. Тогда цена за тысячу кубометров поднималась до 963,9 доллара.

Стоимость топлива в Европе в последние недели взлетела более чем в полтора раза — 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов. Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — “Газпрома”, пишет РИА Новости.

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