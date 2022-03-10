Цена на газ для Молдовы в апреле может превысить 1400 долларов, – Додон (ВИДЕО)

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Исходя из заложенной в контракт на поставку газа формулы, в апреле цена на голубое топливо для Молдовы может превысить 1300-1400 долларов. Безусловно, это отразится и на тарифе, а компенсировать его рост после 31 марта правительство не будет. Об этом в рамках передачи на частном телеканале говорил Игорь Додон.

Председатель Молдавско-Российского делового союза в очередной раз обратил внимание на необходимость срочного проведения переговоров по этому вопросу с РФ.

– Напомню, некоторые страны-кандидаты на вступление в ЕС, например, Сербия, получают газ по 270 долларов. Венгрия, член ЕС и НАТО, получает по 300 с чем-то. Значит, можно обсуждать этот вопрос с РФ и попытаться получить более низкую цену. Осталось совсем немного: более 2 недель, и будет 1 апреля, повысится цена на газ. А следом повысится стоимость электроэнергии, которую мы получаем из Кучургана, а они работают на газу. Если не могут найти общий язык с русскими, пусть тогда найдут деньги у партнёров по развитию для компенсации этого повышения хотя бы на какой-то период. Не помогут партнёры – возьмите из госрезерва, – сказал Додон, отметив, что рост тарифа на газ на фоне повышения других цен и возможного блокирования экспорта и импорта станет для граждан серьёзным ударом.

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