Цена на газ для конечных потребителей снизится осенью (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь Додон провел рабочую встречу с председателем правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном. Стороны обсудили положение дел в компании и в отрасли в целом, а также проанализировали региональную конъюнктуру цен на природный газ.

– По словам господина Чебана, к 1 октября 2020 года цена для «Молдовагаз» может снизиться примерно до 100 долларов за тысячу кубометров, что позволит снизить тарифы и для конечных потребителей, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Другим важным вопросом стала дальнейшая газификация населенных пунктов Республики Молдова. По словам Вадима Чебана, предстоит внести изменения в Инвестиционную программу предприятия на текущий год с целью охватить газовой сетью как можно больше сёл страны.

Кроме того, председатель правления АО «Молдовагаз» проинформировал главу государства о том, что все предприятия газовой отрасли работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойность поставок и безопасность системы. Большинство экономических агентов и населения, несмотря на пандемический кризис, своевременно оплачивает потребляемый природный газ, отметил Чебан. С другой стороны, в связи с эпидемией не проводится отключений от газовой сети по причине задолженностей, при этом АО «Молдовагаз» открыто к индивидуальным переговорам по поводу поэтапной оплаты имеющихся долгов.

Вадим Чебан также сообщил, что предприятия и сотрудники газовой отрасли страны перечислили около 2 млн. леев на борьбу с распространением COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.