Цена газа в Европе опустилась ниже 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с июня

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Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже 1050 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1031 долларов за 1 тыс. куб. м, или 101,145 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет почти 11%, передает tass.ru.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления аномально теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

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