Целый арсенал боеприпасов нашёл в своём дворе житель Дубоссар (ФОТО)

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О необычной находке в милицию сообщил 25-летний житель Дубоссар. Мужчина разбирал старый забор и в земле обнаружил пакет с боеприпасами.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Территорию оцепили, были изъяты пять поржавевших гранат Ф-1, электродетонатор, 49 патронов калибра 7,62 мм и гильза.

Ещё одна граната с запалом была сильно повреждена. Специалисты уничтожили боеприпас в ближайшем овраге, пишет mvdpmr.org.

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