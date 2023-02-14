Cельчанин, убивший приятеля в пылу пьяной ссоры, проведёт 12 лет за решёткой

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Суд Новых Анен приговорил 69-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы за умышленное убийство.

Как было установлено, приятели распивали алкоголь, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В пьяном угаре мужчина схватил со стола кухонный нож и нанёс им три удара в шею и лицо знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый свою вину не признал, однако суд счёл доказательства достаточными для вынесения приговора.

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