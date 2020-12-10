Целая семья отравилась угарным газом в Каушанах

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Инцидент произошёл в селе Киркаешты. По данным ГИЧС, женщины 38 и 66 лет, 37-летний мужчина и трое детей попали в больницу с отравлением.

66-летнюю пострадавшую поместили в отделение интенсивной терапии, а остальные пятеро членов семьи получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены домой.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохой герметизации дымохода для газового котла. Гражданам напоминают об опасности использования неисправных источников тепла, а также о необходимости хорошо проветривать помещения и следить за исправностью дымоходов.

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