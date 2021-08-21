CALM призывает правительство и парламент выполнить взятые на себя обязательства в области децентрализации

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Генеральный примар Ион Чебан провёл заседание с членами Исполнительного бюро CALM, в ходе которого было решено, что необходимо начать обсуждения с представителями парламента и правительства по вопросу децентрализации.

По словам главы Кишинёва, партии, прошедшие в парламент, еще в ходе избирательной кампании подписали обращение CALM, тем самым поддержав идею децентрализации и консолидации местной автономии.

– Важно, чтобы мы, примары, знали, что грядёт, так как в скором времени примарии будут работать над формированием бюджетов на следующий год. Необходимо согласовать с правительством, какие изменения будут внесены в бюджетно-фискальную политику. Было бы хорошо, если бы эти обсуждения начались в сентябре, чтобы как можно скорее получить результаты для развития населенных пунктов, – заявил Чебан.

Генпримар добавил, что в настоящее время органы государственного управления в сёлах и городах Республики Молдова ограничены в принятии решений, а это препятствует институциональному и местному развитию.

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