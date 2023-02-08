Бывший владелец угнал у нового хозяина автомобиль, чтобы перепродать (ВИДЕО)

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Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, угнавшего автомобиль Toyota со стоянки в центре города.

59-летний подозреваемый оказался бывшим владельцем транспортного средства. Он проник в машину при помощи запасного ключа и поменял регистрационные номера, чтобы снова продать авто.

Угнанное транспортное средство обнаружили в одном из столичных автосервисов. Правонарушителю грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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