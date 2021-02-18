Бывший судебный исполнитель приговорён к 7 годам тюрьмы

К тому же он был лишён права занимать государственные должности сроком на три года.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, была доказана виновность бывшего судебного исполнителя в 12 эпизодах превышения служебных полномочий и присвоения чужого имущества. Согласно материалам дела, в период с 2014 по 2017 годы обвиняемый присвоил денежные средства, перечисленные должниками на специальный счёт для дальнейшей передачи кредиторам.

Кроме того, прокуроры установили, что за этот период, имея в производстве исполнительный акт о взыскании долга в пользу кредитора, обвиняемый направил на отчуждение 8 объектов недвижимого имущества должника, зная, что на них наложен арест по уголовному делу. Потерпевшим был нанесён ущерб в размере 450 тысяч леев.

В 2018 году подозреваемого объявили в уголовный розыск, так как он скрывался от правоохранителей. В октябре 2020 бывшего судебного исполнителя задержали в Румынии, а через месяц его передали молдавским властям для привлечения к уголовной ответственности.

Обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 7 годам лишения свободы. Приговор не окончательный и может быть обжалован в высшей судебной инстанции.