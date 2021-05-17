Бывший советник Трампа предлагает “разморозить” приднестровский конфликт: “Новое руководство страны даёт нам возможность активизировать свои действия”

0

Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа, предлагает “разморозить” приднестровский конфликт, чтобы ограничить влияние России в регионе. В статье, опубликованной порталом Nationalreview.com, Болтон утверждает, что новое руководство нашей страны, имея в виду Майю Санду и ПДС, даст Вашингтону возможность активизировать свои действия.

– Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к “разморозке”. Якобы независимое Приднестровье, изобретенное Россией, существует отдельно от Молдовы только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы. Простое привлечение мирового внимания к этой аномалии, возникшей после прошлой холодной войны, потрясло бы Кремль, а решительное новое правительство в Кишинёве теперь даёт Вашингтону возможность активизировать свои действия, – считает Болтон.

Более того, Молдову бывший советник Трампа называет “серой зоной”, которая пока ещё не осознала жизненной необходимости вступления в НАТО.

Стоит отметить, что в 2019 году Майя Санду встречалась с Джоном Болтоном в Кишинёве. Тогда они обсуждали “укрепление сектора безопасности и обороны”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.