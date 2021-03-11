Ушёл не с пустыми руками: бывший сотрудник ограбил склад компании, в которой работал (ВИДЕО)

Ушёл не с пустыми руками: бывший сотрудник ограбил склад компании, в которой работал (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции задержали 58-летнего уроженца Хынчештского района, подозреваемого в краже.

О факте хищения 80 метров кабеля с улицы Костюжень в полицию сообщили представители телекоммуникационной компании. Как выяснилось, на склад фирмы проник бывший сотрудник. Причинённый ущерб оценили в 5 250 леев.

Подозреваемого задержали. За кражу ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы или заключение на срок до 4 лет.

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