Бывший сотрудник полиции попался на взятке

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Бывшего замначальника Инспектората полиции Страшен задержали по подозрению во взяточничестве. Согласно материалам дела, мужчина хотел за денежное вознаграждение разрешить дело, находящееся на рассмотрении в суде.

По данным пресс-службы НАЦ, подозреваемый вымогательством получил 3000 евро и 4000 леев. О случае коррупции сообщили в Национальный антикоррупционный центр. Подозреваемого задержали за извлечение выгоды из влияния. Ему грозит штраф до 3000 у.е. или до 5 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что с начала года в Молдове за коррупцию были задержаны 28 сотрудников полиции.

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