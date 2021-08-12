Бывший сотрудник полиции попался на взятке

Бывший сотрудник полиции попался на взятке

Бывшего замначальника Инспектората полиции Страшен задержали по подозрению во взяточничестве. Согласно материалам дела, мужчина хотел за денежное вознаграждение разрешить дело, находящееся на рассмотрении в суде.

По данным пресс-службы НАЦ, подозреваемый вымогательством получил 3000 евро и 4000 леев. О случае коррупции сообщили в Национальный антикоррупционный центр. Подозреваемого задержали за извлечение выгоды из влияния. Ему грозит штраф до 3000 у.е. или до 5 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что с начала года в Молдове за коррупцию были задержаны 28 сотрудников полиции.

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