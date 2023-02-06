Бывший прокурор Кишинёва – Веронике Драгалин: Ответьте без улыбки, что происходит?

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Бывший прокурор муниципия Кишинёв Иван Дьяков потребовал объяснений от главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин в связи с новым уголовным делом, возбуждённым против семьи Игоря Додона.

– Пожалуйста, объясните мне серьёзно, без улыбки. Что с вами может случиться в США, если кто-то, будь то простой гражданин, прокурор или даже президент США, только попытается надавить на ВСП с помощью различных уловок или жонглирования уголовными нормами? Ранее я объяснил нелепость дела против бывшего президента Додона со “справкой” от врачей и беззакониями, которые допускали местные прокуроры и журналисты, высмеивая эту тему, и хочу объяснить до конца. Этот цирк, организованный подчинёнными улыбчивой главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин по поводу “справки” Додона, имеет вполне определенную цель. Открытое давление на суд (Высшую судебную палату) с целью публичного запугивания супругов Додон, фигурантов нескольких уголовных дел, и изменения им меры пресечения на домашний арест, — заявил бывший прокурор Кишинёва.

Дьяков подчеркнул, что сегодня в Молдове “фраеры, оказавшиеся незаконно в должности прокуроров, открыто и публично оказывают давление на ВСП”, а глава Антикоррупционной прокуратуры никак на это не реагирует.

– Как должен поступать главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры со своими подчинёнными, объясните мне? Может быть, вам стоит уйти в отставку? Я не жду адекватной реакции от министра Литвиненко. Я ему просто не верю. Но нельзя вершить правосудие беззакониями и злоупотреблениями, потому что мы в “прихожей” Европы. Туда не принимают идиотов, применяющих закон по своему усмотрению или по указке начальства, глумящихся над правосудием и попирающих идею верховенства закона, – подытожил Дьяков.

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