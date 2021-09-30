Бывший пограничник пытался незаконно ввезти в Молдову древесину

Бывший пограничник пытался незаконно ввезти в Молдову древесину

На въезде в село Паланка Штефан-Водского района пограничники остановили автомобиль Volkswagen. За рулём находился 38-летний мужчина – бывший сотрудник Пограничной полиции.

При осмотре в кузове автомобиля были обнаружены пять кубометров пиломатериалов и два ящика с гвоздями. Документов на перевозимые товары у водителя не было.

Транспортное средство и найденные в салоне вещи были конфискованы до выяснения всех обстоятельств инцидента.

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