Бывший глава Минюста Фадей Нагачевский предложен на пост вице-примара Кишинёва

Бывший глава Минюста Фадей Нагачевский предложен на пост вице-примара Кишинёва

Генеральный примар муниципия Ион Чебан выдвинул кандидатуру Фадея Нагачевского на должность вице-примара столицы.

– Он очень хороший и компетентный специалист, который продолжит свою деятельность в правовой сфере и по антикоррупционной повестке в примарии Кишинёва, – отметил Чебан.

Фадей Нагачевский был министром юстиции в правительстве Иона Кику, а после исполнял обязанности министра в правительстве Аурелиу Чокоя. Его кандидатуру рассмотрят муниципальные советники на ближайшем заседании МСК.

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